Was am Donnerstag in Wuppertal wichtig wird

Symbolbild. Symbolbild. Das Pilotprojekt für Multichannelhandel Online City wird weitergeführt. Die Details erläutern die Macher heute in einem Gespräch mit der WZ. Am Landgericht beginnt ein Berufungsprozess: Ein 32-Jähriger wurde wegen Vergewaltigung zu knapp zweieinhalb Jahren Haft verurteilt.