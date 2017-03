Was am Dienstag in Wuppertal wichtig wird

“Wie die islamisch-jüdische Symbiose in die deutsch-jüdische Geschichte kam“ ist ein Vortrag heute in der Alten Synagoge betitelt. “Wie die islamisch-jüdische Symbiose in die deutsch-jüdische Geschichte kam“ ist ein Vortrag heute in der Alten Synagoge betitelt. Vortrag in der Begegnungsstätte: “Wie die islamisch-jüdische Symbiose in die deutsch-jüdische Geschichte kam“ ist ein Vortrag betitelt, den die Junior-Professor Sabine Mangold-Will um 19 Uhr in der Begegnungsstätte Alte Synagoge an der Genügsamkeitstraße hält. Benefizkonzert in der Stadthalle: Das Musikkorps der Bundeswehr spielt ab 19.30 Uhr für den Lions Club in der Historischen Stadthalle, Johannisberg 40, ein Benefizkonzert.

