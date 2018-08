Am Beispiel Rathaus-Galerie lassen sich Probleme aufzeigen. Dabei könnten Malls den Internetriesen durchaus die Stirn bieten.

Es fühlt sich so an als sei es gestern gewesen. Da fielen die Shoppingmalls in die Innenstädte ein und wurden zum Sündenbock für verwaiste Fußgängerzonen gemacht. Der Anspruch der Einkaufsriesen: Wir wissen, was der Kunde von morgen möchte. Inzwischen ist morgen und die Kunden sitzen auf den Massage-Sesseln der Einkaufszentren und bestellen mit dem Smartphone bei Amazon. In Amerika ist das massive Sterben der Shoppingmalls bereits Realität, Deutschland hängt der Entwicklung etwas hinterher. Bei uns wird noch fleißig an neuen Einkaufspalästen geschraubt, während viele bestehende Malls bereits Umsatzrückgänge verzeichnen.

Ein aufmerksamer Besuch in der 1994 eröffneten Rathaus-Galerie genügt, um die Stärken – vor allem aber die Schwächen – eines lokalen Einkaufszentrums offensichtlich zu machen. Die Frage, die am Anfang steht: Warum sollte ich die Rathaus-Galerie besuchen? Das Smartphone liegt eine Armlänge entfernt auf dem Schreibtisch. Ich bin natürlich schon bei Amazon eingeloggt und kann wortwörtlich in der nächsten Minute meinen Einkauf tätigen.

Auf dem Weg zur Rathaus-Galerie kann einiges schief gehen. Nehmen wir an, ich reise mit dem Zug an, steige am Hauptbahnhof aus, mache mich auf den Weg in Richtung Willy-Brand-Platz – und komme nie an. Vielleicht, weil ich bereits bei den City-Arkaden einbiege, spätestens am Kaufhof. Es gibt einfach keine natürliche Wegebeziehung, die an der Galerie vorbeiführt. Mit dem Auto auf der B7 ist die Hinführung zur Rathaus-Galerie ebenfalls verbesserungswürdig.

Ich muss das Einkaufszentrum also gezielt ansteuern. Früher hat das vielleicht noch besser funktioniert. Ich wollte etwas vom Handel, das ich anders schwer bekommen habe. Inzwischen muss man es fast umdrehen: Der Handel will etwas von mir. Ich soll nicht mehr den einfachsten und günstigsten Weg gehen.

Dafür braucht es gute Argumente. Die Mall der Zukunft lockt also zwingend mit exklusiven Geschäften an, die Dinge vertreiben, die es so oder in dieser Form nicht im Netz gibt. Die Rathaus-Galerie hat „Toys’R’Us“ zu bieten. Dort gibt es zwar auch nichts, was das Internet nicht auch auf Lager hat. Trotzdem funktioniert das Geschäft als Ankermieter. Denn der Gang durch die bunten Reihen voller Spielzeug und Süßigkeiten ist für Kinder ein Erlebnis.