Die Stadt will die Beitragstabelle aktualisieren – und oben wie unten nachbessern.

In den kommenden Wochen werden wieder zahlreiche Eltern Zusagen oder Absagen für Betreuungsplätze für ihre Kinder erhalten. Je nach Anzahl der fehlenden Plätze wird der Ruf laut sein nach mehr Einrichtungen. Die Stadt wird vom Hase-und-Igel-Rennen sprechen, bei dem sie sich alle Mühe gibt, aber mit dem Bau neuer Einrichtungen nicht hinterherkommt. Auch wenn Wuppertal mittlerweile Spitzenreiter beim Bau neuer Einrichtungen sei. Die Probleme werden geringer. Aber sie bleiben da. Die Bevölkerung wächst, der Bedarf nach Betreuung wächst mit, auch weil die wirtschaftliche Entwicklung der Stadt positiv sei. Die Stadt kann nur nicht schnell genug reagieren, sagt sie.

Weniger bekannt als dieses Problem ist dagegen, wie es eigentlich um diejenigen steht, die Betreuungsplätze haben – und bezahlen. Die Grünen haben kürzlich im Jugendhilfeausschuss nachgefragt. Wie erklärt die Stadt, dass die Betreuungsgebühren für Geringverdiener höher ausfallen als im NRW–Durchschnitt? Warum zahlen Eltern mit höherem Einkommen geringere Gebühren als im NRW-Vergleich? Und wie viele Eltern zahlen überhaupt?

Zum Verständnis muss man die Zahlen etwas aufschlüsseln. In Wuppertal ist die Kinderbetreuung bis zu einem Einkommen von 12 500 Euro frei, danach staffelt sich der Beitrag sowohl nach Betreuungsdauer (25, 25, 45 Stunden), als auch nach Einkommen - in sechs weiteren Schritten von 25 000 bis mehr als 71 000 Euro. Zusätzlich unterscheidet die Stadt zwischen der Betreuung von Kindern unter zwei Jahren und über zwei Jahren beziehungsweise zwischen der Betreuung in Kindertagesstätten und in der Tagespflege.

Kinder werden aus mehreren Gründen kostenfrei betreut

Durch die Einstufung in die geringste Gehaltsstufe werden laut Stadt (Stand Ende 2016) 1,2 Prozent der Kinder (129) in Tagesstätten kostenfrei betreut und 2,8 Prozent (14) der Kinder in der Tagespflege. Dadurch, dass in Wuppertal aber auch Kinder kostenfrei betreut werden, deren Geschwister in der Kita sind oder im Offenen Ganztag, ebenso wie die, deren Eltern staatliche Leistungen beziehen und – nach einem Landesgesetzt – die, die im letzten Kindergartenjahr sind, sind insgesamt 59,7 Prozent der Kinder (6283) kostenfrei in den Kindertagesstätten. In der Tagespflege sind es 23,1 Prozent (114). Die meisten davon weil sie im letzten Jahr vor der Grundschule sind (28,9 Prozent).

Für 1354 Kinder wird der Höchstsatz gezahlt

Dadurch ergibt sich, dass die Beiträge für die restlichen Kinder auch die Betreuung der befreiten Kinder mittragen.