Wuppertal. Zum ersten landesweiten Warntag haben am Donnerstagmorgen die Sirenen in NRW geheult - unter anderem in Wuppertal. Nun wendet sich die Stadt an die Wuppertaler: Wer die Sirenen nicht gehört hat, könne dies melden, heißt es in einer Pressemitteilung.

Der Warntag diente als Test einer möglichen Alarmierung. Dabei sollte auch überprüft werden, ob mit dem Sirenengeheul alle Bereiche der Stadt erreicht werden. Deshalb weist die Stadt nun darauf hin, dass Bürger die um 10 Uhr keine Sirene gehört haben, dies per E-Mail melden können: sirenenprobe@stadt.wuppertal.de. red