Ganztägige Arbeitsniederlegungen im Öffentlichen Dienst mit Folgen auch für die Kitas und bei der Müllabfuhr.

Wuppertal. Forderungen nach sechs Prozent mehr Lohn und Gehalt wollen die Gewerkschaften am morgigen Dienstag mit ganztägigen Warnstreiks Nachdruck verleihen. Rund 4000 Angestellte in der Wuppertaler Verwaltung sind von den Tarifauseinandersetzungen betroffen.

Die Wuppertaler müssen sich darauf einstellen, dass Busse und Schwebebahnen ganztägig nicht im Einsatz sind. Behinderungen sind insbesondere im Berufsverkehr zu erwarten. Die Abfallwirtschaftsgesellschaft AWG hat bekanntgegeben, dass die am Dienstag nicht regulär geleerten Mülltonnen und nicht abgeholten Sperrmüllgüter in den folgenden Tagen abgeholt werden. Konkret sollen Mülltonnen und Sperrgut bis Samstag an der Straße stehengelassen werden. Silke Iffländer, stellvertretende Geschäftsführerin der Gewerkschaft Verdi im Bezirk Düssel-Rhein-Wupper, geht davon aus, dass auch städtische Kindergärten am Dienstag bestreikt werden. Auch Wuppertals Schulen bereiten sich auf mögliche Auswirkungen der Streiks vor. So wurden nach WZ-Informationen etwa am Wilhelm-Dörpfeld-Gymnasium die für Dienstag angesetzten Klausuren in der Oberstufe verschoben.

Stadtkämmerer Johannes Slawig hatte im Vorfeld der Tarifauseinandersetzungen darauf hingewiesen, dass ein Abschluss mit sechs Prozent mehr Lohn für die Stadt Mehrkosten in Höhe von rund zehn Millionen Euro pro Jahr bedeuten würde. Im Haushalt 2018 sei lediglich eine Steigerung von 1,5 Prozent angesetzt worden, was Mehrkosten von drei Millionen Euro entspricht. „Sechs Prozent sind für finanzschwache Städte zu hoch. Wir müssten sieben Millionen Euro an anderen Stellen im Haushalt einsparen“, sagte Slawig. Grundsätzlich spreche angesichts der anhaltend guten Konjunktur aber nichts gegen eine angemessene Erhöhung der Gehälter. Red