Arbeitsgemeinschaft organisiert für 10. Juni erneut Sponsorenlauf.

Cronenberg. Die Cronenberger Bürgervereine möchten sich auch in diesem Jahr für das Kinderhospiz Burgholz einsetzen und rufen daher zur Teilnahme an ihrer Sponsorenaktion zugunsten der Einrichtung auf. Unter dem Motto „Wir wandern, laufen und reiten – sie spenden“ gibt es am 10. Juni, die Gelegenheit, die Arbeit der Kinderhospizstiftung zu unterstützen.

Die Anmeldung zur Wanderung, zum Lauf sowie zum Ausritt sind ab sofort über die Internetseite des Bürgervereins Sudbürger möglich. Mit der Anmeldung erhält jeder Teilnehmer Unterlagen mit weiterführenden Informationen sowie eine Sponsorenkarte, auf der sich die Spender eintragen können, die das Wandern, Laufen oder Ausreiten unterstützen möchten. In diesem Jahr hat der Journalist Günter Wallraff seine Teilnahme angekündigt, auch Oberbürgermeister Andreas Mucke will sich den Läufern anschließen. Start der Wanderung ist um 10 Uhr am Cronenberger Rathaus, das Ende der Wanderung ist für 13 Uhr am Kinderhospiz vorgesehen. Die Läufer starten um 12 Uhr am Kinderhospiz, Zur Kaisereiche 105, und treffen dort voraussichtlich nach einer Stunde auch wieder ein.

Danach lassen alle Teilnehmer die Sponsorenaktion bei Grillwürstchen und Getränken gemütlich ausklingen. Red

