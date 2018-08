Anders als in Nordamerika können sich heimische Bäume nicht selbst vor dem Feuer schützen. „Dort gab es einen jahrhundertelangen Prozess, in dem sich Bäume an die Gefahren angepasst haben.“ So hätten sich zum Beispiel Mammutbäume und Douglasien eine starke, isolierende Rinde zugelegt. „Da können unsere Buchen mit ihrer dünnen Rinde nicht mithalten, sie werden bei einem Waldbrand zerstört“, sagt Buschmann. Auch die brandgefährlichen Inhaltsstoffe seien bei den Bäumen in den USA anders strukturiert. „Es gibt sogar Bäume, die ihre Zapfen erst dann öffnen, wenn es ein Bodenfeuer gegeben hat. Dann ist die Konkurrenzvegetation am Boden weg und die Samen keimen wunderbar.“

Es gibt Dinge, die sind absolut nicht nachvollziehbar: „Erst vor kurzem hatte ich einen Autofahrer vor mir, der einfach aus dem Seitenfenster eine brennende Zigarettenkippe in eine ausgetrocknete Grasböschung geschnipst hat. So etwas ist hoch fahrlässig“, ärgert sich Christian Buschmann, der seit 20 Jahren als Förster für das Forstamt Wuppertal im Einsatz ist. Er hat der WZ die aktuelle Waldbrand-Gefahr erklärt.

Christian Buschmann, Förster

In Wuppertal gibt es solche exotischen Bäume im Arboretum im Burgholz. Dort wurden früher Baumsorten getestet, die resistent sind gegen negative Umwelteinflüsse wie die Abgase der Fabriken. 130 verschiedene Baumarten finden sich dort. „Dort gibt es auch Mammutbäume, aber auch Gehölz, das bei einem Feuer gleich gefährdet ist, wie die einheimischen Bäume“, erklärt Buschmann.

Als Gefahr sieht er in einer Stadt wie Wuppertal die Zersiedlung: „Da können wie in Griechenland oder Florida schnell einmal Menschen vom Feuer eingeschlossen werden. Das gilt auch für die Kleingartenanlagen.“

Dass bislang wenig passiert sei, führt der Förster auf die vielen Waldbesucher in der Region zurück. „Wenn Leute im Wald unterwegs sind, sollten sie, sobald sie eine Brandgefahr oder ein Feuer entdecken, sofort die Feuerwehr per Handy unter der Rufnummer 112 verständigen. Je schneller die Einsatzkräfte vor Ort sind, um so geringer ist die Gefahr eines großen Waldbrands“, sagt Buschmann. Er selbst sorgt dafür, dass die Wegrandstreifen in den Wäldern gemäht werden und unternimmt am Wochenende regelmäßig Kontrollfahrten zu den Plätzen, die bei Grillfans beliebt sind.

„Die letzten großen Waldbrände in Wuppertal gab es vor etwa 15 Jahren. Damals haben anderthalb Hektar hinter dem Gebäude der Reiterstaffel gebrannt, das heute vom Zoo genutzt wird. Einen großen Brand hatten wir in der Zeit auch in einer Kleingartenanlage, da brannte etwa ein Hektar Wald.“ Die größten Waldbrände in Wuppertal gab es direkt nach dem Zweiten Weltkrieg. Da gab es zum einen längere Trockenphasen und zum anderen lagen noch Brandbomben in den Wäldern.

Nach Auskunft der Berufsfeuerwehr ist Wuppertal in diesem Jahr noch glimpflich davon gekommen: „In den vergangenen Wochen gab es vier kleinere Einsatze wegen Böschungsbränden. Der letzte war am 31. Juli in Vohwinkel. Das war ein Feuer, das man von der Autobahn gut sehen konnte“, sagt Tim Luhmann, Sprecher der Berufsfeuerwehr.

Aktuell gilt in Sachen Waldbrand die zweithöchste Warnstufe 4. „Das wird von den Experten des Deutschen Wetterdienstes festgelegt. Ob sich diese erhöhen wird, ist aktuell nicht absehbar“, so Luhmann.