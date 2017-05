In der letzten Woche vor der Landtagswahl am 14. Mai besuchen noch Bundestagspräsident Norbert Lammert (CDU) und Oscar Lafontaine (Die Linke) Wuppertal.

Wuppertal. Am kommenden Sonntag macht Grünen-Kandidat Klaus Lüdemann (Wahlkreis Wuppertal III) erst einmal einen Spaziergang. Das Durchatmen in der Natur ist bereits fest eingeplant, denn die nächste Woche steht für die Landtagskandidaten noch einmal ein intensiver Endspurt an, bevor am 14. Mai das Bundesland an die Wahlurnen tritt.

Die Parteien drehen jetzt noch einmal auf. „Wir sind bis zum Sonntag quasi jeden Tag auf Tour“, sagt Ralf Heming, der für die SPD-Kandidaten Dietmar Bell, Andreas Bialas und Josef Neumann das Wahlkreisbüro leitet. Nachdem Politpromis wie NRW-Ministerpräsidentin Hannelore Kraft bereits ihre Besuche in Wuppertal hinter sich haben, setzen die Sozialdemokraten auf den letzten Metern auf Arbeit an der Basis. Vier Stunden am Tag geht’s von Tür zu Tür, diverse Infostände stehen im Terminkalender der Kandidaten. „Dabei erreichen wir noch einmal ein anderes Klientel. Zu unseren Veranstaltungen kommen ja eher die besonders Interessierten“, sagt Heming.

Die CDU hingegen hat noch ein bundespolitisches Ass im Ärmel. Am morgigen Dienstag nimmt sich Bundestagspräsident Norbert Lammert von 15 bis 17 Uhr Zeit für ein „Gespräch beim Kaffee“ im Gesellschaftshaus Concordia, Werth 48. Am Wochenende waren nur noch wenige Restplätze frei. Interessierte müssen sich in der CDU-Geschäftsstelle anmelden (Tel. 25 57 80).

Auch die CDU-Kandidaten Björn Brick, Hans-Jörg Herhausen und Kai Sturmfels sind bis zuletzt mit Haustürbesuchen und Infoständen ausgebucht. Der 23-jährige Björn Brick ließ in diesen Tagen sogar noch einmal neue Wahlplakate aufhängen, die ihn im Kapuzenpulli zeigen – der Slogan „Querdenker“. Damit will der Vorsitzende der Jungen-Union noch einmal eine andere Facette von sich präsentieren. „Ich gebe bis zum letzten Tag Gas“, sagt Brick, der sogar noch über eine Brötchenverteilaktion am Wahlsonntag nachdenkt.

Zu der Zeit hat sich der unabhängige Kandidat Jörg Heynkes wohl schon seine Grillschürze umgebunden. Er wendet vor der offiziellen Auszählung Würstchen im eigenen Garten und hat seine Unterstützer zu Gegrilltem und Wein eingeladen. „Lustig und munter geht es dann um 17.30 Uhr ins Rathaus“, sagt Heynkes. Fest gebucht ist auch schon das Taxi nach Düsseldorf, wo er sich als erster Direktkandidat nach 60 Jahren, der nicht von CDU und SPD unterstützt wurde, den TV-Interviews stellen will. Wenn’s denn klappt.

Jugendliche Die Wahllokale sind am Sonntag von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Es gibt 173 Wahlräume im Stadtgebiet. Wer noch nicht wahlberechtigt ist, kann in der Zeit von 8 bis 18 Uhr das Jugendzentrum, Röttgen 102a, besuchen, das am Sonntag nicht nur als Wahllokal geöffnet ist. Jugendliche düfen den „Escape Room“ durchlaufen.

Marcel Hafke (FDP) hat noch immer „jeden Tag eine Diskussionsveranstaltung“ in seinem Terminplaner. Der NRW-Tourbus der Liberalen macht am Freitag von 14 bis 18 Uhr Station auf dem Laurentiusplatz.

Die Linke trommelt am Donnerstag, 11. Mai, noch einmal für ihre Sache, wenn auf dem Willy-Brand-Platz um 17 Uhr Politpromi Oskar Lafontaine Station macht.

Die Abschlussfeier im Rathaus ab 18 Uhr lassen sich alle Parteien nicht entgehen. Ob nach der Auszählung auch wirklich alle feiern, steht auf einem anderen Blatt.