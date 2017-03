Unter anderem kommen Hannelore Kraft und Christian Lindner nach Wuppertal.

Wuppertal. Die heiße Phase im Landtagswahlkampf hat zwar noch nicht begonnen. Gut sechs Wochen vor der Landtagswahl am 14. Mai laufen aber hinter den Kulissen die Vorbereitungen für Wahlkampfveranstaltungen - auch in Wuppertal.

Die Ministerpräsidentin von NRW, Hannelore Kraft, wird am Donnerstag, 27. April, um 18.30 Uhr, bei einer Podiumsdiskussion in der „Alten Papierfabrik“ auftreten. Dabei wird sie ein Gespräch mit den drei SPD-Kandidaten aus Wuppertal, Dietmar Bell, Andreas Bialas und Josef Neumann, moderieren.

Die drei Landtagsabgeordneten berichten über ihre Arbeitseinsätze in Wuppertaler Betrieben. Die Idee des Formates mit dem Namen „#NRWIR im Einsatz vor Ort“ ist, dass die Politiker ein oder mehrere Tage in die Lebenswirklichkeit der Bürgereintauchen. Dadurch wollen sie wichtige Impulse für ihre Politik gewinnen. Es werden zwischen 100 und 200 Teilnehmer erwartet.

Am Dienstag, 4. April, um 19.30 Uhr wird Christina Kampmann, Ministerin für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport, in der Alten Feuerwache die Eckpunkte des neuen Kinderbildungsgesetzes vorstellen und darüber diskutieren. Die Reform des KiBiz sieht vor, die Rahmenbedingungen für die Arbeit in Kindertagesstätten zu verbessern. Der Abend wird von dem Landtagsabgeordneten Dietmar Bell moderiert.

Die Wahlkampftermine der Wuppertaler CDU stehen zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht fest. „Wir bemühen uns um einen Termin mit dem CDU-Landtagsfraktionsvorsitzenden Armin Laschet und hoffen, dass er Zeit für Wuppertal findet“, sagt Andreas Blank, Mitarbeiter in der CDU-Kreisgeschäftsstelle in Wuppertal.

Für die Freien Demokraten kommt der NRW-Spitzenkandidat Christian Lindner am Mittwoch, 5. April, um 20 Uhr zum Wahlkampfauftakt nach Wuppertal. Die Veranstaltung in der „Alten Papierfabrik“ ist eine von 15 größeren Veranstaltungen der FDP in NRW. „Es hilft enorm, wenn ein starker Sympathieträger nach Wuppertal kommt“, sagt der Landtagsabgeordnete Marcel Hafke.

Zum Neujahrsempfangs der FDP seien 500 Gäste gekommen. Hafke rechnet damit, dass der Raum auch wieder voll wird. In der Woche vor der Landtagswahl seien mehrere Aktionen geplant, unter anderem wird der Wahlkampftourbus der FDP NRW nach Wuppertal kommen. Außerdem kündigte Hafke „Guerilla-Aktionen“ der FDP an.

Bundes- und Landespolitiker planen Auftritte in Wuppertal

Gut zwei Wochen später, am Donnerstag, 20. April, ist ein Besuch von Cem Özdemir, Spitzenkandidat und Bundesvorsitzender von Bündnis 90/ Die Grünen, in Wuppertal geplant. Ein Wahlkampfauftritt von Sylvia Löhrmann, Ministerin für Schule und Bildung und der Spitzenkandidatin der Grünen NRW, ist geplant, ein Termin steht noch nicht fest.

Die Linke plant mehrere Veranstaltungen mit Spitzenpolitikern ihrer Partei in Wuppertal. Bisher steht fest, dass Bodo Ramelow, Ministerpräsident Thüringens, am 8. Mai ab 18 Uhr zu einer Veranstaltung in den Barmer Bahnhof kommen.

Die AfD plant am Donnerstag, 27. April, eine Wahlkampfveranstaltung mit Frauke Petry und Marcus Pretzell in Wuppertal. Genauere Angaben konnte Michael Schwarzer, Pressesprecher der AfD NRW, nicht machen. In einer E-Mail schreibt er: „Unsere Terminplanung wird immer wieder durcheinandergewirbelt, nicht zuletzt deshalb, weil sich grüne und linke ’Aktionsgruppen’ redlich bemühen, unsere Veranstaltungen bereits im Vorfeld massiv zu behindern.“