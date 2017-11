Vereinsmitglieder zeigen bei Hako ihr Können.

Vohwinkel. Es soll wieder eine Show der Extraklasse werden. Am kommenden Samstag, 18. November, feiert der Vohwinkeler STV seine traditionelle Sportgala. Die aufwendige Veranstaltung findet alle zwei Jahre statt. Der Verein rechnet in der Hako Event Arena mit knapp 500 Zuschauern. Diesmal zeigen die Abteilungen Boule, Erwachsenensport, Geräteturnen, Hip-Hop, Kinderturnen und Rope-Skipping ihr Können. Dabei geht es um das Thema „Die vier Elemente – Feuer, Wasser, Erde und Luft“. Die Choreographie wird mit Lichteffekten und Videoprojektionen eindrucksvoll in Szene gesetzt. Außerdem sind Ehrungen verdienter Mitglieder und eine After-Show-Party geplant. Der Vohwinkeler STV ist einer der größten Vereine im Stadtgebiet und hat rund 2000 Mitglieder. Die Hälfte besteht aus Kindern und Jugendlichen, von denen viele auch bei der Sportgala mitmachen. Die Veranstaltung findet am Samstag in der Hako Event Arena, Vohwinkeler Straße 115, statt. Einlass ist ab 18 Uhr, Beginn um 19 Uhr. Der Eintritt für Erwachsene beträgt 13 Euro und für Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre neun Euro. Der Kartenvorverkauf läuft über den VSTV-Mitgliederservice an der Kaiserstraße 55. Weitere Informationen zur Sportgala gibt es im Internet. ebi

vstv.de