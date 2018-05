Wuppertal. Das Wuppertaler Familienunternehmen erweitert sein Geschäftsfeld um eine Teemaschine. Temial kann losen Tee zubereiten, es ist nach Angaben von Vorwerk die erste Maschine dieser Art auf der Welt.

Das Gerät wurde von zwei Mitarbeitern Vorwerks erdacht. Für die Maschine ist innerhalb des Konzerns ein Start up gegründet worden, für das in Wuppertal und China mittlerweile 30 Leute arbeiten. Zum Angebot der Maschine gehören zunächst zehn Biotees. Die Machine erkennt über einen Barcode, wie der jeweilige Tee am besten zubereitet werden muss. Das Gerät ist auch per Smartphone steuerbar.

Die zugehörige App zeichnet nach Wunsch das Profil des Teetrinkers auf. Für die Entwicklung der Maschine hat Vorwerk unter anderem auch Fachleute in China befragt, um beispielsweise Mischungsverhältnis, Temperatur und Brühzeit der einzelnen Teesorten zu erfahren. Das Gerät erinnert in seiner Optik an den Thermomix und ist wie das digitale Küchengerät über die „Temial-App“ internetfähig.

Zur Teemaschine und die zum Start zehn Teesorten bietet Vorwerk zum Neuling in der Produktfamile Teeservice an, dazu gibt es Blütenhonig aus Wuppertal für Teetrinker, die ihr Getränk süßen wollen. Wie der Thermomix wird Teemial im Direktvertrieb ab Spätsommer dieses Jahres zu haben sein. Die Vermarktung beginnt am Donnerstag mit einem sogenannten Popup-Cube in Hamburg. Teemial wird im Starterset in Deutschland für 599 Euro angeboten. Vorbestellungen sind ab Juni möglich.