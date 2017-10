Seit über 125 Jahren gibt es den Firmenstandort „Kaufhof“ in Wuppertal. Nur wenige wissen, dass das größte Einkaufszentrum der Stadt einst als Warenhaus der „Leonhard Tietz AG“ firmierte und weit über Wuppertals Grenzen ausstrahlte. Der jüdische Kaufmann Leonhard Tietz war 1889 in die aufstrebende Textil- und Handelsmetropole Elberfeld gezogen und hatte nach ersten kleineren Geschäftsgründungen 1912 am Neumarkt ein neues und prächtiges Warenhaus errichtet. Es galt als eines der größten und architektonisch bedeutendsten seiner Art im deutschen Kaiserreich. Von Elberfeld aus setzte sich die zukunftsweisende Idee des jüdischen Kaufmanns erst richtig durch. 1933 „arisierten“ die Nationalsozialisten das Tietz-Familienunternehmen und nannten es in „Westdeutsche Kaufhof AG“ um. Die Eigentümerfamilie sowie sämtliche jüdische Vorstandsmitglieder und Angestellten von „Tietz“ wurden entlassen, ins Exil getrieben oder kamen im Holocaust um. Michael Okroy wird auf Einladung des Bergischen Geschichtsvereins, am Donnerstag, 2. November, ab 18 Uhr die Geschichte des „Tietz“-Warenhauses skizzieren und dabei besonders den ungeheuerlichen Vorgang der „Entjudung“ in den Blick nehmen. Veranstaltungsort ist die Begegnungsstätte Alte Synagoge, Genügsamkeitstraße.

alte-synagoge-wuppertal.de