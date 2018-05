Interview: „Neues Stück II“ wird am Samstag in der Oper Wuppertal uraufgeführt.

Es ist die erste Spielzeit des Tanztheaters Wuppertal Pina Bausch unter der Intendanz von Adolphe Binder. Die erste zudem, in der Gastchoreographen abendfüllende Uraufführungen auf die Bühne im Opernhaus bringen. Mitte Mai wagte Dimitri Papaioannou den „Sprung ins kalte Wasser“ mit „Seit sie“, am 2. Juni folgt nun Alan Lucien Øyen mit „Neues Stück II“. Der preisgekrönte norwegische Choreograf, Regisseur und Dramatiker lotet in seinen transdisziplinären Arbeiten das Verhältnis von Realität und Fiktion aus, untersucht, wie Menschen kommunizieren. Im Gespräch mit der WZ verraten er und das langjährige Ensemblemitglied Rainer Behr, was die Zuschauer am Samstag erwartet, wie die Probenarbeit verläuft und was es mit verhangenen Kodakfarben auf sich hat.

Herr Behr, Sie arbeiten selbst auch als Choreograph.

Behr: Wir alle sind Kreierende. Da ist jemand, der auch choreographisch arbeitet, am richtigen Platz. Bei Alan haben wir viel Raum, Dinge zu basteln. Ob sie genommen oder verändert werden, ist eine andere Sache. Im Grunde kann jeder da sein Choreograph sein. Ich mag das sehr.

Herr Behr, wie viel Pina Bausch steckt in „Neues Stück II“?

Behr: Wir Tänzer sind die Elemente von Pina Bausch. Und durch uns fließen diese auch in andere Stücke ein, an denen wir mitwirken. Ich tanze nicht wie bei Pina, ich tanze wie ich.

Herr Øyen, wird Ihr Stück einen Namen kriegen und wie lange ist es?

Øyen: Nein, vorerst bleibt es bei „Neues Stück II“. Es wird definitiv nicht zwei und hoffentlich nicht vier Stunden lang sein.

Wie ist die Zusammenarbeit?

Øyen: Sehr gut, unglaublich, engagiert, leidenschaftlich und großzügig. Wir versuchen, schnell zu sein und uns zugleich die Zeit zu nehmen, die es eben braucht. Wir arbeiten und dann schauen wir, was wir erarbeitet haben. Wir suchen, was für das Stück richtig ist.

Behr: Wir haben einen großen Raum bekommen, wo wir machen konnten, was wir wollten. Was wir gefunden und erlebt haben, hat Alan gesammelt. Auch bei Pina gab es eine Frage und dann legten wir los. Da konnte alles Platz drin haben. Und diesen Platz hatten wir jetzt auch. So arbeiten viele, aber Pina war die erste.