Bei aller Liebe zu Wuppertal, bei allem, was an der Stadt und ihren Einwohnern schöner und besser ist als vermutlich sonst wo auf der Welt, manchmal ist Wuppertal auch zum Verzweifeln. Dann zum Beispiel, wenn es sich wieder einmal selbst im Wege steht, wenn Befindlich- und Eitelkeiten über Wohl und Wehe entscheiden, wenn aus Prinzip schlecht geredet wird, was in Wirklichkeit gut, wenn die zweitbeste Lösung als das Maß aller Dinge dargetan wird, wenn alle das Unheil haben kommen sehen, die entscheidenden Personen im entscheidenden Moment aber die Hand vor die Augen nehmen. Es gibt auch Fälle, in denen Wuppertal mit einem blauen Auge davon gekommen ist. Der Döppersberg ist so ein Fall. Ja, der Bahnhofsvorplatz wäre größer schöner, die Mauer ist ein bisschen schwer verdaulich, bis Patina sie auf älter trimmt, als sie eigentlich ist, und auch ein Drogensüchtigen- und Drogenhändleranlaufplatz wäre an dieser Stelle nicht unbedingt notwendig gewesen. Und über das Radhaus hinter dem Kaufhaus entscheiden ein irgendwann vielleicht einmal modernes Verkehrskonzept für die Stadt, vor allem aber die Fahrradfahrer. Zumindest hässlich wird es aller Voraussicht nach wenigstens nicht. Also ist es unter dem Strich noch einmal gut gegangen, vermutlich, weil die ursprünglichen Pläne so viel Qualität hatten, dass sie die vermeintlichen Nachbesserungen von Stadtverwaltern, Investoren und Politikern verschmerzen können.

In Barmen ist das eindeutig nicht der Fall. Hier wird der Fluch der schlechten Tat in den nächsten Jahren manifest. Ja, es geht um den Carnaper Platz. Mehr noch geht es um die neue Zentrale der Wuppertaler Stadtwerke, die auf dem Carnaper Platz hätte entstehen können und sollen. Aber das wollten einflussreiche Barmer, Rotter und Nächstebrecker nicht, wegen der tollen Zirkusse und der atemberaubenden Kirmes, die dort höchstens dreimal im Jahr Station machen. Deshalb müssen die Stadtwerke sich irgendwie auf ihrem angestammten Gelände erneuern. Wozu das führen wird, hat die Geschäftsführung in dieser Woche eingeräumt. Die WSW sind mit einem ambitionierten Architektenentwurf in ihre Zukunft gestartet wie ein stolzer Adler mit weiten Schwingen. Sie werden landen wie ein Albatros. Denn nun stellt sich heraus, dass für das eigentliche Bauwerk verhältnismäßig wenig Geld da ist. Für unverhältnismäßig viel Geld müssen vor Baubeginn nämlich Leitungen aus dem Betriebsgelände genommen und neu verlegt werden. Wie teuer so etwas ist, steht in der Geschichte des Wuppersammlers.