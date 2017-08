Fusion mit der Creditbank Wuppertal bringt kleine Einschränkungen mit sich. 25 000 Kontoinhaber bekommen eine neue Iban.

Wuppertal. Der letzte Schritt zur „Volksbank im Bergischen Land“ wird am Wochenende vollzogen: Mit der technischen Fusion der Banksysteme sind die Credit- und Volksbank Wuppertal (CVB) und die Volksbank Remscheid-Solingen endgültig eine einzige Bank. Die Volksbank wird künftig mit 25 Filialen im Bergischen Städtedreieck und Nachbarstädten vertreten sein. Für die Kunden der bisherigen Volksbank Remscheid-Solingen ändert sich durch die Fusion nur der Name ihrer Bank.

Die rund 25 000 Kunden der bisherigen Credit- und Volksbank bemerken die Veränderung deutlicher: Sie alle bekommen eine neue Bankverbindung (IBAN), die ihnen in einem persönlichen Brief mitgeteilt wurde. Wegen der technischen Umstellung bleiben am Freitag, 18. August, die Filialen der Volksbank in Wuppertal (Barmen, Elberfeld, Cronenberg, Ronsdorf Staasstraße), Mettmann, Velbert, Wülfrath und Schwelm geschlossen. Die Ronsdorfer Filiale in der Lüttringhauser Straße ist zu den gewohnten Öffnungszeiten von 9 bis 14 Uhr erreichbar.

Wer Geld überweisen möchte, muss dies in den bisherigen CVB-Filialen bis Donnerstag, 16 Uhr, erledigen. Die Geldautomaten und Kontoauszugsdrucker der ehemaligen Credit- und Volksbank sind von Freitag, 18. August (ca. 20 Uhr), bis Samstag, 19. August (vor-aussichtlich bis zum frühen Abend) nicht nutzbar.

Technische Umstellung am Wochenende

EC-Cash-Zahlungen im Einzelhandel sind während dieser Phase nur eingeschränkt nutzbar. Auch das Online-Banking und Online-Brokerage sind für die Kunden der bisherigen Credit- und Volksbank zwischen Freitag (15 Uhr) und Samstagabend wegen der technischen Umstellung nicht möglich. „Wir bitten unsere Kunden um Verständnis für die einmaligen Einschränkungen während der technischen Umstellung“, sagt Andreas Otto, der Vorstandsvorsitzende der Volksbank im Bergischen Land. „Wir freuen uns darauf, dass nach diesem Wochenende der Alltag als Volksbank im Bergischen Land beginnt und wir uns dann gemeinsam ganz auf die Bedürfnisse und Interessen unserer Kunden konzentrieren.“

Kunden, die Fragen zur Fusion haben, können sich an ihre gewohnten Ansprechpartner bei der Volksbank wenden. Antworten auf wichtige praktische Fragen finden Kunden auch auf der neuen Homepage unter

bergische-volksbank.de/fusion