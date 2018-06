Einrichtungen und Vereine sorgen für ein volles Programm.

Vohwinkel. Viel los ist am Wochenende im Stadtteil. Mit Schlagerparty, Live-Musik und gleich drei Festen wird es in Vohwinkel garantiert nicht langweilig – zumal auch das Wetter mitspielen soll. Angesichts der hochsommerlichen Aussichten dürften die verschiedenen Veranstaltungen gut besucht sein.

Das gilt etwa für das Miteinanderfest am heutigen Samstag. Es findet ab 14 Uhr auf dem Gelände der Jugendeinrichtung Offene Tür Höhe, Höhe 67, und der angrenzenden Kindertagesstätte statt. Die Organisatoren rechnen mit mehr als 1000 großen und kleinen Gästen. Auf dem Programm stehen unter anderem Fußballturniere, eine Rollenrutsche, Fußball-Rodeo sowie zahlreiche Spiel- und Bastelaktionen. Auf der Bühne sind musikalische Darbietungen von Kindergärten, Grundschulen und Chören des Quartiers geplant.

Viel Musik gibt es heute auch bei der Schlagerparty im Freibad Vohwinkel an der Gräfrather Straße 43c. Diese läuft zusammen mit dem regulären Badebetrieb zwischen 13 und 22 Uhr. Mit dabei sind mehr als 15 Künstler. Der Eintritt kostet für Erwachsene sieben Euro und für Kinder bis 14 Jahren 3,50 Euro. Am Sonntag können die Badegäste dann wieder von 10 bis 20 Uhr im Becken planschen.

Über eine positive Resonanz freuen sich auch die Veranstalter des Pfarrfests der katholischen Pfarreiengemeinschaft im Wuppertaler Westen. Nach der Abendmesse in der Kirche St. Ludger um 18.30 Uhr gibt es dazu auf der Wiese vor dem Gotteshaus einen Dämmerschoppen. Am Sonntag findet dann das Pfarrfest auf dem Gelände der Kirche St. Remigius, Garterlaie 23, statt. Start ist nach der Familienmesse um 9.30 Uhr.

Am Samstagabend wird der zehnte Geburtstag des Bürgerbahnhofs, Bahnstraße 16, noch einmal kräftig gefeiert. Ab 18 Uhr werden im Posthof Kent Coda mit Indie-Pop, The Great Faults mit Indie Rock, The New Tourists mit Folk, Giirl mit Indie Rock sowie Town of Saints mit Folk und Indie Pop auf der Bühne stehen. Den Abschluss der Geburtstagsreihe bildet dann am Sonntag ab 15 Uhr die Vohwinkeler Jazz-Band Seatown Seven. Der Eintritt ist jeweils frei.

Tolle Unterhaltung und viele Attraktionen erwartet die kleinen Besucher morgen beim vierten Kinder- und Familienfest der Aktion V. Von 11 bis 18 Uhr dreht sich auf dem Lienhardplatz alles um den Nachwuchs. Geboten werden unter anderem Kinderschminken, Basteln und eine Kindereisenbahn. ebi