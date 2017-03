Virus: Rathaus musste Server runterfahren

Die Verwaltung ist derzeit per E-Mail nicht erreichbar, die Server wurden komplett heruntergefahren. Eingehende Mails gehen aber nicht verloren, sondern werden zwischengespeichert.

Wuppertal. Die Stadtverwaltung ist derzeit nicht per E-Mail erreichbar. Da ein Virus ins städtische System eingedrungen ist, muss dessen Ausbreitung nun gestoppt werden. Vorsorglich wurde der Mail-Server vollständig herunter gefahren. Es besteht die Gefahr, dass weitere von dem Virus betroffene E-Mails in den Postfächern liegen.

Der Server und damit Mail und Kalenderfunktionen werden erst wieder zur Verfügung stehen, wenn der Trojaner erkannt und isoliert werden kann.

Die gute Nachricht: Ankommende Mails gehen nicht verloren - aktuell werden alle einlaufenden Mails im Mailgateway der Stadt gepuffert, können aber erst zugestellt werden, wenn der Server wieder läuft.

In dringenden Fällen ist die Verwaltung jedoch telefonisch erreichbar. Wer auf eine Antwort per Mail wartet, muss sich jedoch gedulden. "Unsere Techiker arbeiten mit Hochdruck an dem Problem", sagte Sprecherin Ulrike Kusak. "Es sind nicht alle Rechner betroffen, erst einmal muss jetzt der Schaden begrenzt werden. Daher wurden aus reiner Vorsicht die Mail-Server komplett runtergefahren." Bei der Stadt hofft man, das Problem schnell in den Griff zu bekommen. "Über das Wochenende kann die Technik jetzt in Ruhe daran arbeiten."

Auch für die Mitarbeiter des Rathauses ist es eine kurzfristiger Rückschritt: Sie versenden einige Mitteilungen momentan wieder per Fax.