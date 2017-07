Wuppertal. Nach einem Unfall auf der Straße Mohrhennsfeld kam eine Vierjährige ins Krankenhaus. Die Verletzungen des Mädchens waren so schwer, dass das Kind zunächst dort blieben musste.

Laut Polizei ereignete sich der Unfall am Sonntagnachmittag gegen 14.40 Uhr. Ein 25-Jähriger war mit seinem Wagen auf dem Mohrhennsfeld unterwegs, als das Kind die Fahrbahn betrat. Beim Zusammenstoß wurde das Mädchen zu Boden geschleudert.

Die herbeigerufenen Polizisten trafen am Unfallort auf die aufgebrachten Eltern und auf mehrere Gäste einer Hochzeitsgesellschaft. Der Autofahrer und ein Zeuge waren mit dem verletzten Kind derweil schon auf dem Wegs ins Krankenhaus, "wo es aufgrund der schweren Verletzungen stationär aufgenommen wurde", so die Polizei. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an. red