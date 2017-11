Vier Verletzte hat eine Schlägerei gefordert, die am Montag gegen 15 Uhr auf der Ohligser Straße in Vohwinkel stattgefunden hat.

Wuppertal. Vier Verletzte hat eine Schlägerei gefordert, die am Montag gegen 15 Uhr auf der Ohligser Straße in Vohwinkel stattgefunden hat. Die Personen mussten in ein Krankenhaus eingeliefert werden. „Es war keine Massenschlägerei“, sagte Polizeisprecher Christian Wirtz auf Nachfrage.

Zu den Hintergründen der Auseinandersetzung und den Beteiligten konnte die Polizei am späten Montagnachmittag noch keine Auskunft geben. Laut WDR, Lokalzeit Bergisches Land, sollen bei der Auseinandersetzung auch Messer eingestezt worden sein. (pasch)