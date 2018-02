Die Innung lud zur jährlichen Verbrauchermesse in die Stadthalle.

Zum vierten Mal fand in der Historischen Stadthalle die jährliche Verbrauchermesse der Wuppertaler Innung Heizung, Sanitär, Klima (SHK) statt. Und wieder fanden sich zahlreiche Besucher an den Informationsständen der Aussteller ein. „Viele kommen mit konkreten Ideen für ihr neues Bad“, heißt es bei den Ausstellern. Für die digitale Planung am Computer werden Gutscheine vergeben. Auch über die neueste Wärmepumpentechnik für die Warmwasserbereitung kann man sich informieren.

Das eigene Kraftwerk für Heizung, Strom und E.-Auto

Gas und Strom sparen, das möchte auch das Ehepaar Schiller und überlegt zu investieren. „Hier auf der Ausstellung kann man sich erste Informationen holen“, erklären die Eheleute.

Ein Blockheizkraftwerk für Mehrfamilienhäuser wird am nächsten Stand präsentiert. „Autark beim Heizen und in der Stromentwicklung werden, dahin geht die Entwicklung“, wird erklärt. Zuhause Strom und Wärme erzeugen und auch noch das E-Auto am hauseigenen Heizkraftwerk aufladen – eine attraktive Vorstellung für einige Besucher.

Die Aufbereitung von Heizwasser dient der Energieersparnis und dem Schutz der Anlage. Kalk im Wasser kann zum Problem werden: „Ein Millimeter Kalkablage auf dem Wärmetauscher führt schon zu einem Energieverlust von sechs Prozent“, erfährt das Publikum. Daher werden Salze aus dem Wasser gezogen, um eine längere Laufzeit von Heizungsanlage und Pumpen zu erwirken. Wärmepumpen, die aus Luft, Wasser oder Erde Energie holen, gehören ebenfalls zum Bereich der erneuerbaren Energie.

„Wir werden ja alle älter“ stellt Erhard Kerbel nüchtern fest und begutachtet eine Kombination aus Badewanne und Dusche. Ein Türeinsatz in der Wanne zum bequemen Ein- und Ausstieg und bewegliche Duschwände ermöglichen eine doppelte Nutzung. Nicht nur er ist mit Prospekten und Infomaterial gut versorgt und riskiert vielleicht zum Schluss noch einen Blick durch eine „Virtual Reality“-Brille, die ihm eine mögliche Sanitär-Ausstattung dreidimensional zeigt. Hier werden, zumindest virtuell für eine kurze Zeit die Badträume zur Wirklichkeit.