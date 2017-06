Weinfest, Liefersack und Musik im Nordpark zogen zahlreiche Besucher an.

Wuppertal. Perfektes Wetter für Feste: Vom Sonnenschein am vergangenen Wochenende profitierten das 5. Vohwinkler Wein- und Schlemmerfest, Musik im Nordpark und der 21. Ronsdorfer Liefersack.

Auf dem Lienhardplatz in Vohwinkel drehte sich von Freitag bis Sonntag beim Vohwinkler Wein- und Schlemmerfest alles um edle Tropfen. Angeboten wurden erlesene Weine aus deutschen Anbaugebieten wie der Mosel oder der Pfalz. Zusätzlich standen Spezialitäten wie Flammkuchen und Spießbraten sowie Live-Musik regionaler Künstler auf dem Programm.

Hervorragend sei die Stimmung gewesen so Annette Raabe, 2. Vorsitzende der Aktion V-Werbegemeinschaft, welche die Veranstaltung organisiert. Etwa 3000 Gäste hätten an dem Fest teilgenommen. „Wir bekommen für das Weinfest ein enorm positives Feedback sowohl von den Besuchern als auch von den Ausstellern. Wir wurden sogar schon gefragt, ob wir das nicht häufiger machen können.“

Das bestätigt auch Michael Spitzer, Vorsitzender der Aktion V. Es freue ihn vor allem, dass viele Gäste ihn schon angesprochen hätten, um sich für die Veranstaltungen, die die Aktion V für Vohwinkel organisiert, zu bedanken.

Beim Open Air-Konzert „Musik im Nordpark“ standen am Samstagabend vor allem Rock- und Pop-Bands auf der Bühne und lockten viele junge Besucher an. Die Stimmung sei familiär gewesen, viele hätten es sich wie bei einem Picknick auf der Wiese gemütlich gemacht und von dort aus zugehört, so Heidrun Rieger, Vorsitzende des Nordstädter Bürgervereins Barmen, der das Konzert organisiert.

Am Sonntagvormittag ging es dann mit einer „Jazz Matinee“ und der Ausstellung von etwa sechs Oldtimern rund um den Werner-Zanner-Platz weiter. „Das Fest war gut besucht und das Programm kam sehr gut an“, fasst Rieger die Veranstaltung zusammen.

Viele Besucher hatte auch der 21. Ronsdorfer Liefersack. Die Stimmung sei unheimlich gut gewesen, sagt Christel Auer, Vorsitzende des Ronsdorfer Heimat- und Bürgervereins, der das Fest ausrichtet. „Es ist ein großes Miteinander hier in Ronsdorf, die Menschen kommen hierhin, um sich zu treffen“. Freitagabend startete das Fest mit einem „Langen Tisch“, am Samstag standen Stände und Auftritte von Ronsdorfer Vereinen im Mittelpunkt, den Abschluss bildete ein Umwelttag am Sonntag. Abends gabe es jeweils zum Ausklang Musik.

Auch die Polizei zieht ein positives Resümee: So sind laut Leitstelle der Polizei alle drei Feste friedlich und ohne weitere Vorkommnisse verlaufen.