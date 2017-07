In Elberfeld ist am Freitagmorgen ein Baum auf ein Auto gefallen. Nicht nur der Suzuki wurde beschädigt.

Wuppertal. Feuerwehreinsatz an der Krummacher Straße in Elberfeld: Am Freitagmorgen um kurz nach halb neun stürzte in Höhe des Friedhofes eine Kastanie auf einen geparkten Wagen. Wie die Feuerwehr mitteilt, wurde niemand verletzt - denn der Wagen war zum Zeitpunkt des Unfalls leer am Straßenrand geparkt.

Außer dem Suzuki wurden auch die Mauer und der Zaun zum Freidhofs in Mitleidenschaft gezogen, so die Feuerwehr weiter. Die Wehrleute entfernten den etwa 20 Meter langen Baum. Während des Einsatzes war die Straße gesperrt. red