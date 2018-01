Filmnachmittag mit Kaffee und Kuchen im Cinemaxx.

Heute öffnet wieder das Filmcafé im Cinemaxx an der Bundesallee seine Türen. Auf dem Programm steht der Film „Victoria & Abdul“.

Film-Café

Nach Jahrzehnten auf dem Thron ist Königin Victoria müde vom alltäglichen Trott. Sie sucht nach etwas, das ihrem Leben etwas Abwechslung bietet und findet diese in Abdul Karim. Der junge Schreiber war extra für das Goldene Jubiläum der Königin aus Indien angereist und ist einer der vielen Diener im Palast. Wo alle anderen auf strenge Etikette achten, ist Victoria sofort von Abduls geradliniger, charmanter Art angetan.

In zahlreichen Gesprächen bauen die beiden eine starke Verbindung auf. Durch ihren neu gefundenen Seelenverwandten gelingt es Victoria, dem engen Käfig der Konventionen zu entkommen. Doch das gefällt am Hof nicht jedem.

„Victoria & Abdul“ feierte im September 2017 bei den 74. Filmfestspielen in Venedig Premiere. In den Kategorien „Bestes Kostümdesign“ sowie „Bestes Make-Up/ Beste Frisuren“ ist der Film bei den diesjährigen Oscars nominiert. Die Oscars werden in diesem Jahr zum 90. Mal verliehen – in der Nacht vom 4. auf den 5. März.

Hauptdarstellerin Judi Dench war bereits sechsmal für den Oscar nominiert, darunter fünfmal für die beste Hauptdarstellerin. 1999 gewann sie einen Oscar für ihre Inszenierung Elisabeth I. in „Shakespeare in Love.“

Die Vorstellungen beginnen um 15 Uhr und um 17.30 Uhr, vorher gibt es Kaffee und Kuchen. Mit dem unten stehenden Coupon erhalten WZ-Leser zwei Euro Rabatt auf den regulären Eintrittspreis für maximal zwei Karten und nehmen an einer Kartenverlosung teil.