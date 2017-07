Bei weiteren Einbrüchen erbeuteten Unbekannte unter anderem eine Shisha samt Tabak, eine Reisetasche und Bargeld.

Wuppertal. Zu einem versuchten Einbruch in ein Büro kam es am Mittwoch zwischen 2 und 11 Uhr an der Wartburgstraße. Die Einbrecher versuchten vergeblich in einem Gemeindehaus eine Zwischentür aufzuhebeln. Sie flüchteten ohne Beute.

An der Straße Ehrenberg gelangten Unbekannte in der Nacht zu Mittwoch in einen Lagerraum und stahlen einen Fernseher, DVDs und eine Shisha samt Tabak. Im Verlauf des Mittwochs drangen unbekannte Täter in eine Gaststätte an der Eschenbeeker Straße ein. Sie brachen zwei Geldspielautomaten auf und entnahmen daraus das Bargeld.

Eine Reisetasche mit Kleidung und einen leeren Tresor erbeuteten Eindringlinge in der Nach zu Donnerstag gegen 0.40 Uhr aus der Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Straße Haubahn.

Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0202/2840 entgegen. Informationen zum Thema Einbruchschutz gibt es unter der Rufnummer 0202/284 18 01 bei der kriminalpolizeilichen Beratungsstelle.