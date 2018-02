Für die Erstellung des Plans gibt es eine Neueinstellung.

Das Team Nahverkehr bei der Stadt erhält Verstärkung. Am 15. März wird ein neuer Mitarbeiter seinen Dienst antreten. Volker Klöpper, der seit zwei Jahren Einzelkämpfer war und unter anderem das Großprojekt Nahverkehrsplan betreute, erhält damit die lang ersehnte Unterstützung. Eine Nachricht, die auch in der jüngsten Sitzung des Verkehrsausschusses positiv aufgenommen wurde.

Wie sich das auf die Erstellung des Planes auswirkt, dazu konnte Klöpper allerdings noch keine Aussage treffen. Geplant war ursprünglich, dass die Stadt 2018 den NVP abschließt und er bis Ende 2019 in Kraft tritt. Ein Terminplan, der aber schon Mitte 2017 als überholt galt – eben weil Klöpper nur noch allein tätig war. Der neue Kollege müsse natürlich erst einmal eingearbeitet werden, hieß es in der Sitzung. Mindestens ein halbes Jahr, so Klöpper, hänge man aber auf jeden Fall im Zeitplan zurück.

In der Diskussion zum NVP kam im Ausschuss auch das Thema Bürgerticket zur Sprache. Die Umsetzung für ganz Wuppertal sei eher unwahrscheinlich, so die Meinung. Allerdings, so Sedat Ugurman (SPD), könne doch ein Pilotversuch auf kleiner Ebene in einem Stadtquartier gestartet werden. Ein WSW-Vertreter wies darauf hin, dass das auf jeden Fall eine politische Entscheidung sei. Zudem sei die Frage zu klären, wie dann die Übergangsregelung zu den Nachbarquartieren funktionieren könnte. est