Verbraucherzentrale rät dazu, Policen an die eigene Lebenssituation anzupassen.

Mehr als 2000 Euro geben Bundesbürger im Schnitt pro Jahr für Versicherungen aus. Dennoch sind viele Menschen keineswegs gegen Schäden oder Einbußen gut gewappnet. Denn sie haben sich – unerfahren und schlecht beraten – falsch beziehungsweise bei zu teuren Gesellschaften abgesichert.

Verbrauchertipp

„Viele Versicherungen in der Tasche zu haben, ist keine Garantie für den besten Schutz. Entscheidend ist, dass der eigene Versicherungsschutz regelmäßig überprüft, an die eigene Lebenssituation und an sich verändernden Gesetzeslagen angepasst wird und hierbei existenzbedrohende Risiken richtig versichert sind“, so Anja Grigat von der Verbraucherzentrale in Wuppertal. Der Start ins Erwerbsleben, Heiraten und Kinderkriegen, der Erwerb eines Eigenheims oder der Eintritt in die Rente können den Bedarf an persönlicher Absicherung grundlegend verändern. Ebenso sind sehr alte Verträge oftmals nicht mehr auf die aktuelle Rechtslage abgestimmt. Einträglicher Nebeneffekt: Bei der Optimierung des eigenen Schutzes ergibt sich oftmals ein Einsparpotenzial von mehreren hundert Euro.

» In einem Vortrag erläutert Anja Grigat am Dienstag, 17. April, 18 Uhr, welche Versicherungen wirklich jeder braucht und welcher Schutz je nach Lebenslage sinnvoll ist. Der Vortrag findet bei der Verbraucherzentrale an der Schloßbleiche statt. Um Anmeldung unter Telefon 69 37 58 01 wird gebeten.