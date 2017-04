Wuppertal. Der seit Montagabend (3. April) vermisste 82-jährige Wuppertaler ist am Donnerstagnachmittag tot aufgefunden worden. Der Mann wurde in einem Gebüsch nahe des Parkhauses an der Hainstraße aufgefunden.

Die Polizei geht im Moment nicht davon aus das Fremdeinwirkung zum Tod des Mannes geführt hat.