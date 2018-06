Ist in Zukunft eine autofreie Innenstadt in Elberfeld möglich? Mit dieser Frage beschäftigten sich am Dienstagabend die Teilnehmer der von der Bergischen Uni und dem Wuppertal Institut organisierten Veranstaltungsreihe „Transformationstandem“ in der evangelischen City-Kirche.

Frank Meyer sah es derweil ein wenig anders. Statt einer restriktiven Maßnahme bevorzuge er eher Kompromisslösungen.

Zudem stellte er in seinem Vortrag fest, dass man inhaltlich gar nicht so weit auseinander sei. Dafür gebe es jedoch Schwierigkeiten in der Umsetzung. Das liege zum einen an den topographischen Begebenheiten in Elberfeld. Zum anderen benötige es bei solchen Maßnahmen wie etwa an der B7 auch Akzeptanz, gerade in der Bevölkerung.

Den Ist-Zustand bewertete er derweil positiv. „Große Teile der City sind bereits heute verkehrsberuhigte Bereiche. Bezogen auf ganz Wuppertal sind zum Beispiel mehr als 80 Prozent unserer Wohnstraßen Tempo-30-Zonen oder verkehrsberuhigt. Das ist für eine Stadt mit dieser Größenordnung schon sehr gut“, sagte er. Darüber hinaus arbeite die Stadt gerade an einem Mobilitätskonzept für das Jahr 2020, so Meyer weiter.

Gleichwohl gebe es noch Verbesserungspotenziale, wie etwa beim Thema Stickoxidbelastung. Hier ist Wuppertal jedoch nicht allein. Wie Meyer mitteilte, gebe es in der Bundesrepublik noch 59 weitere Städte die zu hohe Werte aufweisen.