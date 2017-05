Vor 30 Jahren fuhr die letzte Straßenbahn durchs Tal. Das wird am Wochenende gefeiert.

Wuppertal. Viele erinnern sich mit Wehmut: In diesem Jahr jährt sich zum 30. Mal die Stilllegung der Straßenbahn in Wuppertal. In ganz Wuppertal? Nein, ein kleiner aber feiner Verein – die Bergischen Museumsbahnen – halten bekanntlich seit 1992 die Erinnerung wach. In der Kohlfurth betreiben sie öffentliche Straßenbahnfahrten mit historischen Fahrzeugen auf einem ehemaligen Teilstück des stillgelegten Straßenbahnnetzes.

Neben den regulären Fahrwochenenden feiert der Verein an Pfingsten sein großes, zweitägiges Straßenbahnfest. In diesem Jahr nimmt erstmals der Verein „Postwertzeichen von 1890 Wuppertal“ teil und zeigt Exponate zu den Themen Eisenbahn, Straßenbahn, Technik sowie Fahrkarten. Zur Erinnerung an die letzte Straßenbahnfahrt durch Wuppertal 1987 ist das Team „Erlebnis: Briefmarken“ der Deutschen Post mit einem Sonderstempel vor Ort (Sonntag und Montag, jeweils 11 bis 17 Uhr).

Der Sonderstempel sowie ein passender Sonderumschlag sind vor Ort erhältlich sowie per Bestellung bei Marc Mondorf, Akazienstraße 18a, 58332 Schwelm, marcm@web.de (Blanko-Umschläge ohne Marke + Stempel 1,50 EUR / zuadressiert mit Marke + Stempel 2,50 EUR).

Adresse: Kohlfurther Brücke 57, 42349 Wuppertal. Öffnungszeiten: 4. und 5. Juni, 11 bis 17 Uhr. est