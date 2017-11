Am Freitag ist der Verkehr in der Innenstadt zusammengebrochen. Tausende Auotfahrer sind betroffen.

Wuppertal. Die Sperrung der B7 in Richtung Barmen wegen des Abbaus der Behelfsbrücke hat am Freitagnachmittag zu einem massiven Verkehrschaos in der Elberfelder Innenstadt geführt. Im Stadtzentrum kommt es am Nachmittag zu langen Staus rund um den Döppersberg - in beiden Richtungen auf der B7 zwischen Robert-Daum-Platz und Behelfsbrücke sowie in Richtung Ronsdorf.

WSW: Verkehr ist ab 14 Uhr zusammengebrochen

Die WSW sagten, dass es ab circa 14 Uhr zu einem „Zusammenbruch des Verkehrs“ gekommen sei. Ein Sprecher sagte, dass im Laufe des Tages etwa 300 Busse betroffen seien, alles in und um Elberfeld sei am Nachmittag im Durchschnitt 30 Minuten verspätet. Tausende Autos kommen nicht voran, schätzen die WSW.





Stau Wuppertal - Der aktuelle Verkehr rund um Wuppertal









Döppersberg-Projektingenieur Andreas Klein sagte, er habe mit Staus auf der Kreuzung Kleeblatt gerechnet, die Probleme in Richtung Robert-Daum-Platz hätten ihn aber überrascht. Klein sagte, dass die Sperrung der B7-Spur in Richtung Barmen aus westlicher Richtung nicht explizit ausgeschildert worden sei, damit nicht alle Fahrer über die Tannenbergstraße und die Hoeftsraße fahren. Das hätte noch länger gedauert, als über die jetzt ausgeschilderte Umleitung über die Bahnhofstraße. Nur die kleinen U7-Schilder finden sich am Straßenrand. Aus Richtung Ronsdorf habe man aber alles konkret ausgeschildert und Umleitungen über die Wolkenburg oder Ronsdorf eingerichtet.

Der Abbau der Behelfsbrücke startete am Donnerstagabend. Seit 21 Uhr wurden die Fahrspuren in Richtung Barmen gesperrt. Dort steht der Kran für den Abbau in der Nacht zu Samstag sowie weiteres Material. Außerdem, so Klein, habe man auf den Spuren neuen Asphalt aufgetragen. Deswegen könne man auch keine einzige Spur frühzeitig öffnen. Ab Sonntagmittag könne man wieder mit der Öffnung einzelner Fahrstreifen rechnen.

Klein betont, dass die Planer sich bemüht hätten, die Auswirkungen so gering wie möglich zu halten. Aber hätte man nicht schon Donnerstag angefangen, wäre es nicht sicher, ob alles bis Sonntag über die Bühne gehen würde. Das Datum habe man extra gewählt, weil es das letzte Wochenende vor der Adventszeit gewesen sei, sagt Klein, und weil kein verkaufsoffener Sonntag vorgesehen war. Dass aber viele Geschäfte wegen des sogenannten „Black Friday“ mit Rabatten lockten, hatten die Planer nicht berücksichtigt.