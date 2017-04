Wuppertal. Am Sonntagnachmittag ist die A46 in Richtung Düsseldorf gesperrt worden. In der Lärmschutzgalerie Hansastraße brannte ein Auto.

Der Verkehr staute sich zwischenzeitlich auf fünf Kilometern zwischen Elberfeld und Barmen. Autobahnpolizei und Feuerwehr rechneten damit, den Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeiführen zu können. Personen wurden nicht verletzt. Die Fahrerin des Pkw konnte sich rechtzeitig aus dem brennenden Wagen befreien.