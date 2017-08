Ein Wohnungsbrand in einem Haus an der Ehrenhainstraße hat am Freitagmittag kurzfristig für Verkehrsbehinderungen gesorgt. Rauchmelder verhinderten Schlimmeres.

Wie die Feuerwehr berichtete, hatte sie vor ort mit einer straken Rauchentwicklung zu kämpfen, weshalb die Einsatzkräfte Atemschutzgeräte trugen. Mit einem Strahlrohr wurden die Flammen schnell gelöscht.

In den verrauchten Bereichen wurde ein Belüftungsgerät eingesetzt. Messungen ergaben aber keine bedenklichen Konzentrationen. Verletzt wurde niemand.