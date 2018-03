Wuppertal. Im Februar kam es in Wuppertal-Vohwinkel zu einer Vergewaltigung. Nach Angaben der Polizei wollte ein 16-jähriges Mädchen am 10.02.2018, zwischen 03.00 Uhr und 04.00 Uhr, mit der Schwebebahn nach Hause fahren. Weil diese noch nicht fuhr, hätte die 16-Jährige an der Schwebebahnstation "Vohwinkel" auf eine Freundin gewartet, die sie abholen wollte.

Die 16-Jährige gibt an, in diesem Zeitraum von einem Mann überfallen und vergewaltigt worden zu sein, heißt es im Polizeibericht. Nach der Flucht des Täters zeigte sie den Vorfall bei der Polizei an.

Im Rahmen der eingeleiteten Ermittlungen und den daraus gewonnenen Erkenntnissen ist von Spezialisten des Landeskriminalamtes ein Phantombild des Mannes erstellt worden.

Mit einem Phantombild fahnden Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal nun nach dem Sexualstraftäter.

Der Täter soll Anfang Zwanzig sein, ca. 180 bis 185 cm groß, von normaler Statur, hatte kurzes schwarzes Haar, braune Augen und sprach akzentfreies Deutsch. Er soll eine kleine Lücke an der rechten Augenbraue haben und soll zur Tatzeit einen blauen Kapuzenpullover getragen haben.

Zeugen werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 12 in Wuppertal oder - außerhalb der Bürozeiten - bei der Kriminalwache (Kriminalkommissariat 16) unter der Telefonnummer 0202/284-0 zu melden; in dringenden Fällen über den Polizeinotruf 110. red