Ostersbaum. Seit rund zehn Jahren werden im Nachbarschaftsheim auf dem Platz der Republik am Ostersbaum mehrfach wöchentlich Menschen mit Demenz in Kleingruppen betreut. Viele ehrenamtlich Tätige begleiten diese Gruppen seit Beginn. Jetzt sucht der Verein Nachbarschaftsheim Verstärkung für das Betreuer-Team. Auf diese interessante und anspruchsvolle Aufgabe werden die zukünftigen Ehrenamtler mit einer Schulung im Spätherbst vorbereitet, ebenso werden kontinuierliche Weiterbildungsangebote offeriert, so Johanna Niedermüller, Leiterin des Seniorenforums des Nachbarschaftsheims. Bei den Treffen der Demenzgruppe ist die Anwesenheit einer Fachkraft als Ansprechpartnerin gewährleistet. Der Verein zahlt eine kleine Aufwandsentschädigung. Der zeitliche Einsatz erfolgt nach individueller Absprache. Laut Niedermüller sind die Einsatzzeiten dabei ganz unterschiedlich. Einige der Ehrenamtler kommen mehrmals in der Woche, andere nur einige Male im Monat. Wer Interesse an der Betreuer-Tätigkeit hat, kann sich an das Nachbarschaftsheim wenden. Johanna Niedermüller beantwortet unter Telefon 2451960 oder 245190 sowie per E-Mail noch offene Fragen. Red

niedermueller@ nachbarschaftsheim-wuppertal.de