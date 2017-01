Die Tierfreunde sorgen durch das Tauschen der Eier in den drei Taubenhäusern für eine kontrollierte Population der Tiere.

Wuppertal. Der „Förderverein Stadttauben Wuppertal e.V.“ tauschte am gestrigen Freitag das zehntausendste Taubenei aus. Bürgermeisterin Bettina Brücher, die seit Anfang Dezember 2016 Schirmherrin des Vereins ist, war ebenfalls zugegen.

In den letzten Jahren hat der Verein der Stadt tausende Tauben erspart: vor 2012 bevölkerten viele Stadttauben den Marktplatz am Neumarkt, den historischen Brunnen, Vordächer der Geschäfte und Lokalitäten und liefen futtersuchend zwischen den Marktständen umher. Neben dem Tauschen der Eier entfernte der Verein in seinen Taubenschlägen außerdem geschätzte 15 000 Kilogramm Taubenmist. Dieser ist dank gesundem Futter auch weniger aggressiv. Der Verein arbeitet nach dem Augsburger Modell. Die Kernpunkte sind dabei: Bindung der Tauben an den Schlag, artgerechtes Futter und ausreichend Nistplätze, Austausch der gelegten Taubeneier gegen Imitate. ein gesunder Taubenbestand und langfristig eine tierschutzgerechte Taubenreduzierung. Um den langfristigen Erhalt der Taubenschläge gewährleisten zu können, sucht der Verein ehrenamtliche Helfer. Die Tätigkeit eines Taubenwartes gleicht dabei der eines Tierpflegers für Vögel.

Laut Robert-Koch-Institut ist das allgemeine Infektionsrisiko, das von Tauben ausgeht, übrigens nicht höher als von anderen Haustierarten.

