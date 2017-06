Kartendiebstahl, Probleme mit Konten oder Bezahlsystemen - bei rechtlichen Fragen ist die Verbraucherzentrale Ansprechpartner.

Wuppertal. Wird die Bank- oder Kreditkarte gestohlen, kann es teuer werden. Heben die Täter mit der Karte Geld ab oder bezahlen im Geschäft, weigert sich die Bank womöglich, den Schaden zu ersetzen. Fast jeden Tag versuchen Betrüger per Phishing-Mail, geheime Zugangsdaten zum Girokonto wie etwa Passwörter und TAN-Listen abzugreifen.

Wer da nicht aufpasst, ist schnell Opfer von betrügerischen Geldüberweisungen. Nur zwei von vielen Problemfällen, wo das neue Angebot „Beratung zu Bankdienstleistungen“ der Verbraucherzentrale in Wuppertal helfen kann.

Darüber hinaus beurteilt die Beraterin, ob ein Bankentgelt zulässig ist und erklären, wie Kunden auf eine Preisänderung reagieren können. Ebensowird rund um die Einrichtung und Nutzung des Girokontos beraten und geholfen.

Die neue Rechtsberatung durch die Verbraucherzentrale in Wuppertal kostet neun Euro, ist darüber hinaus eine Rechtsvertretung nötig, fallen 25 Euro an. In komplexeren Fällen übernimmt einer der Honorarrechtsanwälte die Beratung für 30 Euro.

Weitere Informationen gibt es online unter

verbraucherzentrale.nrw/beratung-bankdienstleistungen

» Die Verbraucherzentrale in Wuppertal ist an der Schloßbleiche 20 zu erreichen. Telefon 693758-01, Öffnungszeiten Montag 10 bis 17 Uhr, Dienstag 10 bis 18 Uhr, Donnerstag 10 bis 18 Uhr, Freitag 10 bis 14 Uhr.

verbraucherzentrale.nrw/ wuppertal