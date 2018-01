Wuppertal. Der Deutsche Wetterdienst hat vor schweren Sturmböen am Donnerstag in Wuppertal gewarnt. Das Orkantief "Friederike" sorgt für schwere Sturmböen mit Windgeschwindigkeiten bis 120 km/h aus westlichen Richtungen. Auch Gewittern seien möglich. Am Nachmittag soll das Unwetter von Westen her nachlassen. red

