Wuppertal. Anhaltender Regen hat am Freitag für vollgelaufene Keller in Wuppertal gesorgt. Insgesamt sei die Feuerwehr bis zum Mittag zu zehn Einsätzen dieser Art gerufen worden. Unter anderem waren Keller in Elberfeld und Langerfeld betroffen, erklärte ein Sprecher gegenüber unserer Redaktion.

Im Vergleich zu den heftigen Wassermassen, die Wuppertal am Dienstag in Atem hielten, seien die Unwetter-Auswirkungen bis zum Freitagmittag aber eher gering, sagte ein Feuerwehrsprecher. Der Deutsche Wetterdienst hatte am Freitag mehrere Unwetterwarnungen für Wuppertal und die Region herausgegeben. Auch in Düsseldorf mussten Keller leergepumpt werden. Im Land kam es zu mehreren Blitzeinschlägen.

Aktuell gibt es ein Gewitter über #Wuppertal aber kein vergleich zu Dienstag pic.twitter.com/TwciJJXsZt — 🚟🚲Sascha Voßbrecher⚽️🇪🇺 (@Sascha1982wtal) 1. Juni 2018

Noch bis zum Abend seien Gewitter und Starkregen in NRW möglich, erklärten die Meteorologen. pasch







