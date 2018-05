Das schwere Unwetter vom Dienstag hat in Wuppertal nicht nur einen Millionenschaden hinterlassen, viele kuriose Fotos und Videos entstanden während des Starkregens.

Land unter hieß es am Dienstag im Tal – und die Wupper wurde zum reißenden Strom. Gegen 15.25 Uhr fing es in Strömen an zu regnen, und in Wuppertal brach das Chaos aus. Der Wasserstand an der Kluser Brücke stieg innerhalb von Minuten von 19 Zentimeter auf 2,37 Meter und löste Hochwasseralarm beim Wupperverband für Teile des Bergischen Landes aus.

„Die Infrastrukturschäden werden ganz erheblich sein“, sagte eine Sprecherin der Stadt Wuppertal. Die Reparatur- und Aufräumarbeiten könnten mindestens mehrere Tage dauern. Die Stadt sprach von umgestürzten Bäumen, unterspülten Straßen, Geröll, Schlamm und Absackungen.

Die Polizei war in Wuppertal schwer beschäftigt. „Der Strom der Einsätze reißt nicht ab“, sagte eine Sprecherin gegen 16.45 Uhr, als das Unwetter langsam nachließ. 590 Einsatzmeldungen gingen bei der Feuerwehr ein, von denen bis zum Abend rund 100 abgearbeitet waren. Mittlerweile haben die Wuppertaler Einsatzkräfte Unterstützung aus Essen und Mülheim und Oberhausen. Knapp 550 Feuerwehrleute seien im Einsatz, viele davon bereits seit mehr als 15 Stunden.

Denn etliche Gefahrenstellen durch hochgeschwemmte Gullydeckel, überspülte Fahrbahnen und umgestürzte Bäume mussten und müssen gesichert werden. Eine Autofahrerin wurde beim Auffahren auf einen Gullydeckel leicht verletzt, als der Airbag ausgelöst wurde.

Die Nachbarschaft verändert sich immer schneller - gestern noch ein ruhiges Wohnviertel, heute schon Flusslage. Ob sich das wohl auf den Wert der Immobilien auswirkt? #Wuppertal #street #rain #water #Unwetter pic.twitter.com/Ab3j9ENrf7 — Johannes West 🦊 (@Pforzfox) 29. Mai 2018

Die Wassermassen und Gullydeckel sind auch zum Hindernis für die Busse geworden. WSW-Sprecher Holger Stephan sagte, es habe „massive Probleme auf fast allen Linien gegeben.“ Die Stadtwerke stellten den Schwebebahnbetrieb um 16.20 Uhr ein und begründeten das so: „Wegen der Wassermassen in der Wupper, die einiges an Treibgut mit sich führen.“ Der Betrieb wird erst nach der Sicherung einer Arbeitsbühne am Robert-Daum-Platz wieder aufgenommen. Die WSW meldeten Stromausfall im Bereich Liegnitzer-, Görlitzer- und Sonnabendstraße. Bis 17.40 Uhr konnte der Bereich wiederversorgt werden. Auch die Bahn stellte den Betrieb in und um Wuppertal vorübergehend ein.

Dach der Aral-Tankstelle in Unterbarmen stürzt ein

Dass das Unwetter nicht nur unter der Erde und auf den Straßen für Probleme sorgte, zeigte sich an der Aral-Tankstelle an der Friedrich-Engels-Allee. Dort stürzte das Dach über den Zapfsäulen gegen 16 Uhr ein. Ein Fahrzeugführer konnte sich aus seinem Auto retten, als es auf das Fahrzeug stürzte. Der Oberhausener wurde leicht verletzt. Zwei Autos wurden eingeklemmt. Laut Polizei konnte das Dach durch die Feuerwehr nicht gesichert werden. Das weitere Vorgehen liege in den Händen von Aral, so eine Sprecherin der Polizei.