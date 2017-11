Doktor Armin Olaf Scholz übernimmt die Leitung des Zentrums für Unfallchirurgie. Er folgt auf Professor Andreas Dávid.

Helios-Klinikum plant neues Kompetenzzentrum

Doktor Armin Olaf Scholz hat Anfang Oktober die Leitung des Zentrums für Unfallchirurgie und Orthopädie am Helios Universitätsklinikum Wuppertal übernommen. Er folgt damit auf Professor Andreas Dávid, der Ende September in den Ruhestand gegangen ist. Olaf. Scholz war zuletzt als leitender Oberarzt in der Klinik für Unfallchirurgie und Handchirurgie am Universitätsklinikum Düsseldorf tätig. Schwerpunkte seiner Tätigkeit sind die Versorgung von Schwerstverletzten – auch nach Arbeitsunfällen – sowie die Schulterchirurgie und dabei insbesondere die Versorgung von Brüchen bei Patienten in höherem Lebensalter. Darüber hinaus gilt Dr. Scholz als Spezialist bei der Behandlung von Knocheninfektionen. In Wuppertal solle ein entsprechendes Kompetenzzentrum etabliert werden.

Macher

und Märkte

E/D/E und EVB kooperieren mit gemeinsamer Gesellschaft

Das Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler (E/D/E) aus Wuppertal und die EVB BauPunkt-Handelsgemeinschaft aus Göppingen (Baden-Württemberg) kooperieren. Dazu wurde die gemeinsame Gesellschaft „MAB Mittelstands-Allianz Baugeräte“ gegründet. „Wir wollen der heterogenen und in zahlreichen Gruppen zergliederten Händlerstruktur entgegenwirken und für die Vertragslieferanten mehr Planungssicherheit und Verbindlichkeit ermöglichen“, sagt der Vorsitzende der Geschäftsführung von E/D/E, Andreas Trautwein. 1980 als „Baugeräte-Ring“ von Baugeräte- und Baumaschinenhändlern im gegründet, hat sich der Fachkreis E/D/E im Markt positioniert. Beide Händlergruppierungen repräsentieren nach eigenen Angaben gemeinsam ein Marktvolumen von mehr als 750 Millionen Euro

Bernd Herkströter erneut als Vorsitzender der BMWL gewählt

Der geschäftsführende Gesellschafter der Wuppertaler Wach- und Schließ-Gesellschaft (WSG), Bernd Herkströter, wurde am 27. September erneut zum Vorsitzenden des Bundesverbandes Mittelständischer Werte-Logistiker BMWL gewählt. „Das damit ausgedrückte Vertrauen unserer Mitglieder zeigt mir, dass wir auf dem richtigen Weg sind, dem Mittelstand im Bereich Geld- und Wertdienstleistungen mehr Gehör zu verschaffen“, so Herkströter im Anschluss an die Wahl im hessischen Bad Orb.

Bergische Krankenkasse ist über WhatsApp erreichbar

Ab sofort ist die Bergische Krankenkasse für Kunden und Interessenten auch per Whats-App erreichbar. Der Kanal ergänzt den Service neben persönlicher Beratung, Telefon und E-Mail. Bundesweit setzen bislang weniger als eine Handvoll Krankenkassen auf den beliebten Messenger. Um den Kontakt so leicht wie möglich zu machen, ist der Service auf die zentrale Rufnummer 0212/226 20 geschaltet. Die persönliche Beantwortung übernimmt das hauseigene Serviceteam der Bergischen. Das Serviceteam ist unter dieser Rufnummer auch direkt telefonisch erreichbar.