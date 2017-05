Die Universität ist eine beliebte Partnerbörse - doch die wenigsten Studenten heiraten während ihres Studiums.

Wer in sozialen Netzwerken durch Studentenprofile scrollt, sieht nicht selten wilde Partybilder und Urlaubsfotos mit Freunden. Entdeckt man stattdessen mal ein Hochzeitsfoto als Profilbild, guckt man gleich zweimal hin. Was für die einen unvorstellbar ist, ist für andere normal: Heiraten im Studium. Zwei Paare sprechen über die wohl wichtigste Entscheidung ihres Lebens.

Für Deborah Korgel (26) und Christian Neumann (23) ist klar: Es wird geheiratet – und zwar noch in diesem Jahr! Und das, obwohl Christian gerade an seiner Thesis im Fach Maschinenbau schreibt und einen Master dranhängen will. Seine Verlobte Deborah weiß noch nicht einmal, ob ihr Jahresvertrag als technische Redakteurin verlängert wird: „Ich könnte im Herbst theoretisch arbeitslos sein. Eine gewisse Anspannung ist da, aber das soll uns nicht vom Heiraten abhalten. Den richtigen Zeitpunkt gibt es eh nicht“.

Eine Prinzessinnenhochzeit gibt der Geldbeutel nicht her

Kennengelernt haben sich Deborah und Christian in der Uni. Im Englischseminar saßen sie sich gegenüber und blickten sich tief in die Augen. „Das ging dann immer so: angucken, lächeln, weggucken“, sagt Deborah grinsend. Aus dem gemeinsamen Lernen entstand eine intensive Freundschaft. Als es dann ernster wurde, war für beide klar: wenn, dann richtig. Ein halbes Jahr später kam der Antrag, mitten in der Nacht in den Barmer Anlagen. Als Christian sich hinkniete, war Deborah selbst überrascht: „Echt jetzt?“ war ihre erste Reaktion, dann folgten ein paar Tränen, ein „Du Blödmann“, ein kurzes Schweigen – und dann kam ein Ja.

Knapp anderthalb Jahre Beziehung reichen den beiden, um den Rest des Lebens gemeinsam verbringen zu wollen. Während Christians Kommilitonen sich da auch mal skeptische Blicke zuwerfen, sehen seine Eltern das völlig entspannt, sagt er: „Ich bin in einem christlichen Lebensumfeld groß geworden. Meine Eltern haben selbst sehr jung geheiratet, mein Vater war damals auch noch im Studium. Jetzt sind sie 30 Jahre verheiratet und ein Vorbild für mich.“

Statistik Seit den neunziger Jahren ist das Heiratsalter fast durchgängig gestiegen. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes sind Frauen bei ihrer Hochzeit im Durchschnitt 31 Jahre alt, der Mann knapp 34 Jahre. Seit 2011 ist die Zahl der Heiratswilligen von knapp 378 000 auf mehr als 400 000 im Jahr 2015 gestiegen.

Bei ihrer Hochzeitsfeier im Oktober müssen die Verliebten trotzdem einige Abstriche machen: Flitterwochen auf Bali statt in Amerika, die Möbel für die neue Wohnung kommen von Freunden und auch die Einladungen haben die beiden mit Bedacht verschickt: „Wir haben jetzt 120 Gäste eingeladen, obwohl wir sicher noch mehr einladen könnten.“ Deborah stimmt nickend zu: „Eine Prinzessinnenhochzeit mit Schloss und Kutsche wird es nicht, und man muss viel selbst organisieren.“ Aber das finden die beiden nicht schlimm. Länger warten wollen sie jedenfalls nicht. Sie wüssten auch nicht wieso.