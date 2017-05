Green-Lion Racing-Team sucht Unterstützer zur Entwicklung eines selbstfahrenden Autos.

Wuppertal. Das GreenLion Racing-Team stellt sich einer neuen Herausforderung: der Uni-Rennstall plant, mit einem autonomen Fahrzeug an den Start zu gehen. Das Team nimmt seit Jahren in der Verbrennerklasse der „Formula Student“ teil. „Um ein selbstfahrendes Auto zu realisieren, brauchen wir Nachwuchs und Unterstützer“, sagt Teamcaptain Philip von dem Bussche.

Das GreenLion Racing-Team veranstaltet deshalb heute (Donnerstag), 18.05., von 10 bis 14 Uhr im Hörsaalzentrum am Campus Freudenberg den „Tag des Autonomen Fahrens“. Hier präsentiert das Team sein Projekt und will mögliche Unterstützer aus der Wirtschaft gewinnen. „Wir brauchen verschiedene Unterstützer, die uns bei der Produktion, finanziell und mit Know-How helfen“, sagt von dem Bussche.

Das GreenLion Racing-Team setzt sich aus angehenden Ingenieuren unterschiedlicher Fachbereiche zusammen. Jedes Jahr wird ein Prototyp eines Monopostorennwagens nach Vorgaben durch einheitliche Reglements geplant, konstruiert und gefertigt. Ziel ist die Teilnahme an internationalen Rennveranstaltungen, wie dem Formula Student Germany (FSG) in Hockenheim, dem größten Rennen in der Klasse. Bei dem Wettbewerb wird nicht nur die technische Leistung bewertet sondern die Gesamtleistung der „kleinen Firma“, zum Beispiel der Costreport oder Businessplan.

Am „Tag des Autonomen Fahrens“ sollen verschiedene Fachbereiche wie Maschinenbau mit Informatik und Elektrotechnik zusammenbringen, um das neue Fahrzeug zu entwickeln. Lokale Firmen, die im Bereich Automobilindustrie und Elektrotechnik angesiedelt sind, halten Vorträge und sollen damit das starke Potential der Region als Wegweiser des Autonomen Fahrens aufzeigen und mögliche Partner zusammenführen.

Heute wird der Rennwagen aus der Saison 2016 ausgestellt

„Es ist theoretisch möglich, ein Auto innerhalb eines Jahres zu entwickeln“, sagt von dem Bussche. Ziel sei die Teilnahme in der Formula Driverless in Hockenheim 2018. Das sei aber sehr ehrgeizig und hänge davon ab, wie viel Zeit die Studenten haben, sich ehrenamtlich im Projekt zu engagieren.

Bei der heutigen Veranstaltung auf dem Campus Freudenberg wird der Rennwagen aus der Saison 2016 des GreenLion Racing-Teams ausgestellt, um interessierten Studenten und Partnern einen Einblick geben zu können.

Der Teamcaptain von dem Bussche wird zunächst einen Einblick in die Formula Driverless geben und erläutern, wie ein selbstfahrendes Auto entwickelt werden könnte. Anschließend hält unter anderem Prof. Dr. Anton Kummert, Leiter und Dekan der Fakultät der Elektrotechnik einen Vortrag. Mit einem Fachvortrag, der sich mit der Datenkommunikation, der Sensorik und Aktuatorik beschäftigt, wollen die Veranstalter vor allem Studenten der Elektrotechnik und Informatik ansprechen.

www.greenlionracing.de