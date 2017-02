Wuppertal. Die Polizei macht auf mehrere Unfallfluchten aufmerksam, für die sie Zeugen sucht.

Am Dienstagmittag kam gegen 12.45 Uhr ein unbekannter Fahrer mit seinem Auto von der Vohwinkeler Straße ab und beschädigte einen geparkten Opel Meriva schwer. Der Sachschaden beläuft sich auf über 8.000 Euro. Anschließend flüchtete der Unfallverursacher in westliche Richtung. Es soll sich um einen hellen Lkw gehandelt haben.

Bereits am Sonntag gegen 23.30 Uhr beschädigte ein Fahrer mit seinem Auto auf der Wittensteinstraße in Wuppertal zwei geparkte Fahrzeuge. Dabei entstand ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro. Auch dieser Unbekannte fuhr weiter, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Er hinterließ aber Fahrzeugteile am Unfallort. Demnach müsste es sich bei dem Auto des Unbekannten um einen silberfarbenen Opel Astra gehandelt haben.

Ein unklarer Unfall ereignete sich Montag gegen 9.30 Uhr. Ein 24-jähriger Aachener bog mit seinem Opel von der Martin-Luther-Straße nach rechts in die Friedrich-Engels-Allee ab. Dabei soll es zum Zusammenstoß mit einer 17-jährigen Fußgängerin gekommen sein, die sich dabei leicht verletzte. Zum Unfallhergang gibt es aber widersprüchliche Aussagen.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Telefon 0202/284-0 entgegen.