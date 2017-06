Ein Unfall in Barmen sorgte am Donnerstag im Wuppertaler Berufsverkehr für chaotische Zustände. Zwei Menschen wurden verletzt.

Wuppertal. Ein Verkehrsunfall hat am Donnerstagmorgen im Bereich der Autobahnausfahrt Barmen für ein größeres Verkehrschaos gesorgt. Gegen 8.50 Uhr fuhr eine 39-Jährige mit ihrem Seat von der Autobahn ab und wollte nach rechts in die Schönebecker Straße abbiegen. Aus bislang ungeklärter Ursache prallte sie in der Rechtskurve mit ihrem Pkw ungebremst gegen einen Ampelmast.

Dabei zogen sich die Fahrerin und ihre zweijährige Tochter leichte Verletzungen zu. Durch den Unfall fiel die komplette Ampelanlage im Bereich der Autobahnauf- und abfahrt aus. Einsatzkräfte übernahmen die Verkehrsregelung, es kam zu erheblichen Beeinträchtigungen im Berufsverkehr. Der Seat war durch den Unfall nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Rettungskräfte brachten die beiden Verletzten ur weiteren Behandlungen ins Klinikum. Den Sachschaden schätzten die Beamten auf ca. 4000 Euro.