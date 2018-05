Wuppertal. Ein 85-jähriger ist auf dem Otto-Hausmann-Ring in den Gegenverkehr geraten und mit seinem Mercedes frontal in das Fahrzeug eines 57-Jährigen gekracht. Der Senior verletzte sich laut Polizeiangaben bei dem Unfall am Mittwoch gegen 12.55 Uhr leicht und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 15.000 Euro. Während der Unfallaufnahme musste der Verkehr an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden, erklärte die Polizei. red