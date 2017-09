Ein Auto hat sich überschlagen. Der Fahrer ist leicht verletzt.

Wuppertal. Auf der Straße L74 hat sich Dienstag früh in Fahrtrichtung Solingen ein Unfall ereignet. Gegen 7.15 Uhr hatte sich ein Auto überschlagen. Die L74 ist vom Sonnborner Kreuz in Richtung Solingen gesperrt. Der Fahrer konnte sich aus eigener Kraft aus seinem Fahrzeug befreien und ist mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht worden. Die Unfallstrecke ist laut Polizei 180 Meter lang und die Unfallaufnahme dauerte entsprechend lang. Erst am späten Vormittag wurde die Sperrung aufgehoben.