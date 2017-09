Wuppertal. Gegen Mittag hat sich am Dienstag auf der Hochstraße in Höhe der Straße Höchsten ein Unfall ereignet. Ein Pkw war aus unbekanter Ursache über eine Verkehrsinsel in den Gegenverkehr geraten.

Da die Hochstraße an dieser Stelle ohnehin ein Nadelöhr ist, staute sich der Verkehr recht schnell auf. Die Spur, die talwärts in die Stadt führt, war durch den Unfallwagen komplett blockiert. Nach Augenzeugenberichten regelte die Polizei für die Dauer der Unfallaufnahme den Verkehr. Derzeit gibt es noch leichte Verkehrsbehinderungen.