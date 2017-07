Wuppertal. Am frühen Mittwochmorgen ereignete sich auf der Kreuzung am Robert-Daum-Platz ein Verkehrsunfall. Durch eine Kollision überschlug sich ein Kleintransporter und blieb auf dem Dach liegen. Während der Unfallaufnahme musste die Polizei den Verkehr regeln.

Nach Angaben eines Polizeisprechers befuhr gegen 6.29 Uhr ein Kleintransporter die Tannenbergstraße in Richtung Briller Straße. Auf der Kreuzung am Robert-Daum-Platz wurde der Kleintransporter seitlich von einem anderen Fahrzeug getroffen, welches die Kreuzzung in Richtung Bundesallee befuhr.

Daraufhin überschlug sich der Kleintransporter und blieb auf dem Dach liegen. Nach derzeitigem Stand wurde eine Person leicht verletzt. Die Polizei vermutet, dass eines der beteiligten Fahrzeuge eine rote Ampel ignoriert hat.

Während der Unfallaufnahme musste die Polizei den Verkehr auf der Kreuzzung bis kurz nach 9 Uhr regeln. red