Wuppertal. Ein Unbekannter setzt zwei Gartenlauben in Brand. Nach Angaben der Polizei öffnete der Brandstifter die Lauben am Donnerstagabend, gegen 22:50 Uhr, gewaltsam und setzte sie dann in Brand.

An den stark beschädigten Gebäuden in der Kleingartenanlage an der Öhder Straße in Wuppertal-Langerfeld entstand ein Sachschaden von circa 10.000 Euro.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Wer am Donnerstagabend verdächtige Feststellungen im Bereich der Kleingartensiedlung an der Öhder Straße gemacht hat, kann sich unter der Rufnummer 0202 / 284 - 0 bei der Polizei melden.

Ebenfalls am Donnerstagabend ist in einem Mehrfamilienhaus an der Sonnborner Straße in Wuppertal ein Feuer in einem Dachstuhl ausgebrochen. red